Desalojan instalaciones de la FES Iztacala por amenaza de tiroteo

Amenaza de tiroteo provoca desalojo en FES Iztacala. Fotos: Fernando Cruz

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), suspendió este día todas sus actividades tras localizar un mensaje en un pizarrón que advertía sobre un tiroteo dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la información oficial, el escrito encontrado únicamente señalaba: “Habrá tiroteo en las instalaciones”.

Ante ello, las autoridades de la FES Iztacala activaron los protocolos de seguridad y procedieron al desalojo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Dispositivo de seguridad en la FES Iztacala

Al campus universitario arribaron bomberos y personal de Protección Civil de Tlalnepantla, quienes realizaron revisiones en las aulas y espacios comunes de la facultad.

La Policía municipal y estatal también implementó un operativo de resguardo en los alrededores del plantel con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad.

Autoridades confirman suspensión de clases en FES Iztacala

La institución informó en un comunicado que, “para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil, las actividades académicas quedaban suspendidas durante la jornada de hoy”.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni hallazgos de riesgo adicional tras las inspecciones.

