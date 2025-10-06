GENERANDO AUDIO...

Autoridades activaron los protocolos de seguridad. Foto: Gobierno de Tlalnepantla.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, fue desalojada ante una nueva amenaza recibida este lunes 6 de octubre.

Revisan instalaciones de FES Iztacala

La institución académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ante esta posible situación de riesgo se pusieron en marcha los protocolos y “priorizando la integridad de quienes estábamos en las instalaciones, se tomó la decisión de llevar a cabo el desalojo total del campus central”.

La FES Iztacala informó que se hizo la solicitud para la intervención de las autoridades y llevar a cabo la revisión minuciosa de las instalaciones.

“Agradezco y reconozco la colaboración y respuesta positiva por parte de la comunidad de nuestra Facultad y les pido se mantengan atentas y atentos a los medios y canales de comunicación oficiales de la FESI, en donde les mantendremos al tanto de la evolución de esta lamentable situación”.

FES Iztacala.

Cabe señalar que apenas este viernes 3 de octubre también fue desalojada la Facultad tras localizar un mensaje en un pizarrón que advertía sobre un tiroteo.

Amenaza a FES Iztacala encontrada en hoja de papel

Por su parte, el Gobierno de Tlalnepantla confirmó una nueva amenaza a la FES Iztacala. Reveló que “la advertencia fue encontrada a través de un mensaje escrito en una hoja de papel”.

Añadió que las autoridades activaron los protocolos de seguridad.