Por amenaza en hoja de papel, desalojan otra vez FES Iztacala
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, fue desalojada ante una nueva amenaza recibida este lunes 6 de octubre.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Revisan instalaciones de FES Iztacala
La institución académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ante esta posible situación de riesgo se pusieron en marcha los protocolos y “priorizando la integridad de quienes estábamos en las instalaciones, se tomó la decisión de llevar a cabo el desalojo total del campus central”.
La FES Iztacala informó que se hizo la solicitud para la intervención de las autoridades y llevar a cabo la revisión minuciosa de las instalaciones.
“Agradezco y reconozco la colaboración y respuesta positiva por parte de la comunidad de nuestra Facultad y les pido se mantengan atentas y atentos a los medios y canales de comunicación oficiales de la FESI, en donde les mantendremos al tanto de la evolución de esta lamentable situación”.
FES Iztacala.
Cabe señalar que apenas este viernes 3 de octubre también fue desalojada la Facultad tras localizar un mensaje en un pizarrón que advertía sobre un tiroteo.
[NO TE VAYAS SIN LEER: Desaparece párroco de la comunidad de Mezcala, en Guerrero]
Amenaza a FES Iztacala encontrada en hoja de papel
Por su parte, el Gobierno de Tlalnepantla confirmó una nueva amenaza a la FES Iztacala. Reveló que “la advertencia fue encontrada a través de un mensaje escrito en una hoja de papel”.
Añadió que las autoridades activaron los protocolos de seguridad.