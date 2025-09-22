¡Desaparecido! Octavio González Bribiesca salió a trabajar en Ecatepec y ya no regresó

GENERANDO AUDIO...

Octavio, de 25 años, fue visto por última vez en El Calvario, Ecatepec. Foto: FGJEM

El joven Octavio González Bribiesca, de 25 años, fue reportado como desaparecido en Ecatepec de Morelos, Estado de México (Edomex), tras salir a trabajar y no regresar a su domicilio. De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex (Cobupem), la última vez que se le vio fue el 6 de septiembre de 2025 en la colonia El Calvario, a menos de 10 cuadras del Palacio Municipal de Ecatepec. La autoridad estatal emitió una ficha de búsqueda con su descripción y señas particulares para facilitar su localización.

Características físicas de Octavio González Bribiesca

La ficha de la Cobupem detalla que Octavio González Bribiesca mide 1.70 metros, es de complexión delgada, tez morena y tiene el rostro ovalado. Presenta frente amplia, cejas semipobladas, ojos café oscuro de tamaño pequeño, nariz recta y boca mediana con labios delgados, así como pómulos poco prominentes.

Entre sus señas particulares destaca una cicatriz de quemadura en la oreja derecha, en la parte posterior.

Vestimenta el día de la desaparición

Al momento de su desaparición, Octavio González Bribiesca vestía pants y sudadera gris claro, playera blanca, gorra y tenis negros. La Comisión de Búsqueda solicita a la población que, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero, se comunique a los teléfonos indicados o al 911, disponibles las 24 horas.

Informes para localizar a Octavio pueden ser anónimos

Su familia se encuentra desesperada y pide ayuda a la ciudadanía para proporcionar cualquier información relacionada con su paradero, la cual puede ser anónima, y proporcionada a los teléfonos de la Cobupem:

800 509 0927

800 216 0361

Y al número de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM):

800 89 029 40

Así como al número del Programa para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Extraviadas o Ausentes:

722 283 2012

