Foto: Gorbierno de México.

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la policía de Toluca, fue desarticulada una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, con 27 personas detenidas y un cadáver localizado en un pozo.

“Los Alfas” operaban en Toluca y Zinacantepec

El grupo tenía presencia en el Valle de Toluca y se dedicaba a delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas.

Su líder, Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, fue capturado en Zinacantepec. Se le considera un generador de violencia y objetivo prioritario de las autoridades.

Entre los detenidos también está Nélida Alejandra “N”, su pareja sentimental, quien enfrentará cargos por encubrimiento y uso indebido de uniformes. En los operativos realizados en Toluca y Zinacantepec, fueron aseguradas armas, drogas, vehículos robados y ropa táctica.

Víctimas rescatadas y un cadáver hallado

Durante el cateo de un inmueble en Vista al Nevado, Zinacantepec, se rescataron a dos personas secuestradas. En el mismo lugar, en el fondo de un pozo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como J.E.G., reportado como desaparecido desde el 23 de julio.

Cargos por secuestro y delitos contra la salud

Las autoridades imputaron secuestro a 18 personas, incluyendo tres menores de edad. Los adultos fueron trasladados al Penal de Santiaguito y los menores, al centro de internamiento Quinta del Bosque.

Otros detenidos enfrentarán cargos por delitos contra la salud, posesión de narcóticos y ataques a las vías de comunicación. Las investigaciones también vinculan a miembros del grupo con homicidios entre bandas rivales, robos de vehículos y extorsiones a comerciantes en el Valle de Toluca.