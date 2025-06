Desfogan presa El Ángulo y se inundan viviendas en Cuautitlán Izcalli

GENERANDO AUDIO...

Tras las intensas lluvias del lunes, la presa El Ángulo, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, alcanzó su máxima capacidad, lo que obligó a las autoridades a realizar un desfogue de emergencia.

Esta acción provocó inundaciones severas en las colonias Ejidal San Isidro y Niños Héroes, afectando decenas de viviendas y dejando a muchas familias damnificadas.

“Esto es cada año”: vecinos denuncian abandono y falta de apoyo

Los testimonios de los afectados dan cuenta de los daños y la falta de respuesta oficial. Alejandra León, una de las vecinas, relató que el agua subió considerablemente dentro de su hogar:

“Aquí adentro subió como 50 centímetros, ya la estoy sacando yo porque nadie nos va a venir a ayudar, la verdad, nadie ha venido a ver. Mi cisterna se contaminó.”

La mujer detalló que la inundación comenzó a primeras horas del día:

“Fue en la mañana, yo iba a salir de trabajar a las 6 de la mañana y cuando salgo el patio ya estaba lleno y no pude salir. Me asomo por la ventana y ya está inundada la calle, y le grito a mi vecina y ella me viene a decir que está roto un tubo de allá del agua. Esto es cada año; si no nos cierran con costales allá arriba, a los primeros que les llega el agua es a nosotros.”

Colapso de tubo agravó la situación

Además del desfogue de la presa, un tubo colapsado empeoró la emergencia al desviar el cauce del agua hacia las viviendas. Paulina Pérez, otra de las vecinas afectadas, explicó:

“Bastante mal, comenzaron las inundaciones desde anoche. Se reventó un tubo que está aquí arriba, tiene poco que lo cambiaron, pero no aguantó la presión del agua, y a mí, por ejemplo, se me metió el agua hasta medio patio.”

La emergencia dejó pérdidas materiales importantes. Los colonos reportan que hasta el momento no han recibido ayuda oficial para la limpieza ni para retirar los enseres dañados.

María Martínez pidió apoyo con la recolección de desechos:

“Bien feo, ahorita, todavía no terminamos de sacar el agua allá adentro. Lo que queremos es que nos ayuden con un camión de la basura que se lleve todo lo que se echó a perder: la ropa, zapatos. Ya saqué una bolsa de ropa, todavía hay agua adentro y no podemos terminar de sacarla.”

Vecinos forman brigadas; llega el Ejército

Los propios vecinos formaron brigadas improvisadas para retirar el lodo que arrastró la corriente a sus hogares.

Horas más tarde, elementos del Ejército Mexicano implementaron el Plan DN-III-E, realizando encostalamientos preventivos para contener futuros escurrimientos por las lluvias que podrían presentarse en los próximos días.