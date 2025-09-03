Desplome de helicóptero en Edomex deja dos personas muertas

GENERANDO AUDIO...

Desplome de helicóptero.

Dos personas fallecidas es el saldo que dejó el desplome de un helicóptero en los límites entre el Estado de México y Morelos. Hasta el momento, se desconocen las causas sobre el desplome de la aeronave, así como la identidad de las víctimas del accidente.

¿Qué se sabe del desplome del helicóptero en el Estado de México?

Fue la tarde de este martes, en un predio ubicado en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, cuando se desplomó el helicóptero.

Foto: Uno TV

De acuerdo con los primeros reportes, el helicóptero rojo con matrícula XAQST, usado como unidad médica, tenía ruta Iguala, Guerrero, con dirección a la Ciudad de México.

La aeronave se reportó como no localizable en el municipio mexiquense de Tepetlixpa, por lo que comenzó la búsqueda por parte de las autoridades.

Tras realizar las primeras pesquisas, servicios de emergencia hallaron el helicóptero en un terreno cercano a la zona de volcanes, donde encontraron los restos de la aeronave, además de los cuerpos de dos personas.

Tras el hallazgo, elementos del Ejército Mexicano acordonaron la zona.

Aún se desconocen las causas del accidente, así como la identidad de los dos fallecidos.