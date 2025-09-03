Detienen a 3 mujeres por muerte de recién nacidos en hospitales de Toluca

GENERANDO AUDIO...

Tres mujeres fueron detenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su presunta relación con la muerte de siete recién nacidos en hospitales de Toluca, tras recibir nutrición parenteral contaminada con la bacteria Klebsiella oxytoca. La autoridad informó que aún se busca a dos personas más.

Entre el 21 y el 24 de noviembre de 2024, se registraron 13 fallecimientos y dos casos graves en hospitales públicos y privados: el IMIEM, el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz y el Centro Médico Toluca.

Nutrición parenteral contaminada con Klebsiella oxytoca

Los peritajes confirmaron que la fórmula de Nutrición Parenteral Total (NPT), elaborada por la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., estaba contaminada. Este producto se administra por vía intravenosa a pacientes que no pueden alimentarse por vía digestiva y habría sido el factor común en los fallecimientos.

De acuerdo con la Fiscalía, el personal de la empresa habría omitido medidas mínimas de esterilización y control sanitario, lo que derivó en la contaminación de los insumos administrados a los recién nacidos.

Alerta epidemiológica y acciones de Cofepris

La Secretaría de Salud Federal emitió una alerta epidemiológica el 3 de diciembre de 2024, mientras que la Cofepris ordenó la inmovilización y suspensión del uso de todas las soluciones elaboradas a partir del 21 de noviembre.

En las verificaciones sanitarias se detectaron irregularidades graves en la preparación de los productos de la empresa, consideradas un riesgo directo para los pacientes y violaciones a la Ley General de Salud y a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Procesos legales contra responsables

La Fiscalía del Edomex confirmó que los análisis de laboratorio detectaron la bacteria en los lotes de la fórmula y que existen pruebas suficientes para fincar responsabilidades tanto a los trabajadores como a la empresa.

Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N”, vinculadas con las áreas de calidad y manufactura, ya están sujetas a proceso, mientras que dos personas más continúan prófugas. La empresa Safe Productos Hospitalarios también deberá enfrentar sanciones penales y administrativas

