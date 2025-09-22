Cae en Chimalhuacán Brayan “N”, objetivo prioritario acusado de extorsionar tortillerías

02:45
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con autoridades estatales y municipales, detuvieron en Chimalhuacán a Brayan “N”, identificado como objetivo prioritario y probable responsable de delitos contra la salud y extorsión en la zona oriente del Estado de México.

La captura ocurrió durante un operativo del Mando Unificado Zona Oriente, cuando los agentes detectaron al sospechoso sobre avenida Lázaro Cárdenas y calle Francisco I. Madero. Tras marcarle el alto y realizarle una revisión de seguridad, le aseguraron:

  • Diversas dosis de cristal y cocaína
  • Un teléfono celular
  • Dinero en efectivo

Brayan “N”, de 30 años, fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Lo relacionan con extorsiones y un ataque explosivo

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría vinculado a una red criminal dedicada a extorsionar tortillerías, carnicerías y rosticerías de la región. Las autoridades también lo señalan como probable responsable de:

  • Un ataque con artefacto explosivo contra una tortillería.
  • El homicidio de una mujer, ocurrido el 14 de enero de 2024.

Las corporaciones federales y estatales mantienen abiertas las indagatorias para determinar su participación en otros delitos y reforzar la seguridad en la zona.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México recordó que las denuncias anónimas pueden realizarse al 089 y las emergencias al 9-1-1, disponibles las 24 horas.

