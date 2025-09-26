GENERANDO AUDIO...

Detienen a Angie Miller en Edomex por caso B-King. Foto: Getty Images

La Fiscalía Antisecuestros del Estado de México (Edomex) informó la detención de la actriz Angélica Yetsei Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, expareja del cantante colombiano Bayron Sánchez “B-King”, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió la noche del 23 de septiembre en un inmueble de la colonia Valle de los Pinos, primera sección, como parte de las investigaciones por la desaparición y homicidio de B-King y del DJ Jorge Luis Regio Clown.

Detención de Angie Miller en Tlalnepantla

La Fiscalía Antisecuestros precisó que la detención de la modelo e influencer, Angie Miller, se realizó con base en diligencias de investigación relacionadas con el caso del cantante B-King, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente encontrado sin vida junto con el DJ Jorge Luis Regio Clown. Según los registros oficiales, la mujer de origen venezolano fue asegurada en el inmueble y trasladada para rendir su declaración.

Colaboración en el caso “B-King”

Fuentes de la investigación señalaron que Angie Miller podría aportar información para esclarecer los hechos que rodean la desaparición y homicidio de B-King y Jorge Luis Regio Clown. Durante las primeras horas de su detención, familiares de la también actriz para adultos reportaron su ausencia ante autoridades capitalinas, lo que motivó la emisión de una ficha de búsqueda en la Ciudad de México (CDMX). La Fiscalía mexiquense mantiene las diligencias para determinar las circunstancias del crimen y la posible participación de otras personas.

Contexto del operativo

El operativo en el que fue detenida Angie Miller estuvo a cargo de agentes de la Coordinación General del Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes indicaron que la investigación continúa bajo reserva por tratarse de un caso de homicidio calificado. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las declaraciones de la detenida ni sobre las líneas de investigación abiertas.

