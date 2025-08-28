Detienen a pareja por quemar las manos de un menor como castigo en La Paz

GENERANDO AUDIO...

Pareja quemó manos a niño y lo metió a tambo con agua con su hermano. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de una pareja en La Paz, identificada como Jorge Alberto “N” y Stephany “N”, tras ser investigados por su presunta participación en actos de violencia familiar y omisión de auxilio contra dos menores de 4 y 6 años. Los reportes señalan que los pequeños habrían sido agredidos en diversas ocasiones por el padrastro, sin recibir apoyo de su madre.

Investigación sobre violencia familiar en La Paz

De acuerdo con la FGJEM, el caso se abrió luego de una denuncia recibida el 11 de agosto que alertaba sobre posible maltrato en contra de los menores. A partir de esa notificación, el Ministerio Público inició la indagatoria, identificando y acreditando la probable intervención de ambos adultos en hechos que derivaron en una orden judicial de captura.

En la investigación se estableció que el 5 de agosto, Jorge Alberto “N” habría golpeado a los niños y posteriormente los sumergió en un tambo con agua. Días después, el mismo sujeto habría quemado las manos del menor de 6 años en dos ocasiones: primero por haber tomado un chocolate y más tarde con un comal al no saber calentar tortillas. La madre estuvo presente en los eventos y no intervino.

Orden de aprehensión cumplida en La Paz

Con los elementos obtenidos, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada durante un cateo. Ambos detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un Juez que determinará su situación jurídica.

Menores bajo resguardo familiar

Respecto a las víctimas, la FGJEM señaló que fueron valoradas y posteriormente entregadas a sus abuelos, con quienes actualmente permanecen, tras determinarse una red de apoyo familiar.

