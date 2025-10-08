Detienen al influencer “Wero Bisnero” por feminicidio en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Detienen a “Wero Bisnero” por feminicidio en Atizapán. Foto: Getty Images

Autoridades del Estado de México (Edomex) detuvieron a Rodolfo “N”, conocido en redes sociales como “Wero Bisnero”, presunto responsable del feminicidio de una mujer identificada como Renata, ocurrido en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró dentro de un complejo residencial ubicado en Loma Antigua, donde ambos residían.

Feminicidio en Atizapán: “Wero Bisnero” habría apuñalado a mujer

Según las indagatorias, tras una discusión dentro del conjunto habitacional, Rodolfo “N” habría salido de su departamento para dirigirse al octavo piso, donde vivía Renata, con quien mantenía una relación extramarital y, tras una acalorada discusión, la atacó ahí con un arma blanca, provocándole la muerte, mientras la hija de la víctima se encontraba en el interior del inmueble.

Posteriormente, el “Wero Bisnero” se despojó de su ropa que aparentemente tenía manchas de sangre de Renata y la trató de quemar en un horno en su departamento, con el fin de borrar evidencias del crimen.

Según el periodista Carlos Jiménez, quien difundió los videos del momento, el influencer vivía en el mismo condominio junto a su esposa, Ana Paulina “N”, quien habría intentado ayudarlo a ocultar los hechos.

Personas del fraccionamiento alertaron a la Policía de Atizapán

Sin embargo, personas en el conjunto Loma Antigua detectaron movimientos irregulares y solicitaron apoyo de la Policía Municipal de Atizapán, que acudió al lugar. Al arribar, los uniformados detuvieron al “Wero Bisnero”, quien había subido a su automóvil en ropa interior para intentar escapar, después de que presuntamente intentó deshacerse de las prendas que utilizó durante el feminicidio.

Rodolfo “N” y Ana Paulina “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Investigan feminicidio de Renata en Atizapán

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, así como la posible participación de Ana Paulina “N” en el intento de encubrimiento. El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde el influencer era conocido por compartir contenido vinculado a temas de negocios y estilo de vida.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]