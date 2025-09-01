GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty | Ilustrativa

Una mujer de nacionalidad cubana, prófuga de la justicia estadounidense durante 19 años, fue detenida en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente compareció ante una corte en Florida, Estados Unidos, por un choque mortal ocurrido en 2006.

Leydis Menéndez Abdala, ahora de 52 años, fue arrestada el 29 de agosto a las 10:10 horas en la esquina de Temascaltepec y Otumba, colonia Altavista, tras ser localizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el momento de la captura, la mujer tenía pelo pintado de amarillo, pestañas largas de fantasía y vestía sudadera y pants negros con tenis blancos. Una vez detenida, quedó a disposición del Instituto de Migración en Toluca para su traslado a Estados Unidos.

Detenida en Ecatepec ya compareció en Florida

El 31 de agosto, Menéndez Abdala compareció ante una corte en Florida. Durante la audiencia, el hermano de la víctima pidió a la jueza que no se le concediera fianza, señalando el riesgo de fuga.

Además, la fiscalía estadounidense solicitó que permaneciera detenida sin derecho a libertad condicional.

Fugitiva era buscada por choque mortal

El 12 de agosto de 2006, Menéndez Abdala se pasó un semáforo en rojo en la calle 68 de Hialeah, Florida, y chocó contra el automóvil donde viajaba Gloria Marcia Hall, quien falleció en el lugar. Gloria tenía 40 años y era madre de dos hijas pequeñas; se dirigía a la iglesia cuando ocurrió el accidente.

Un análisis toxicológico confirmó que Menéndez Abdala conducía bajo los efectos del alcohol. Tras conocer los resultados, desapareció de su domicilio y permaneció prófuga durante casi dos décadas.

Según reportes, la mujer huyó a México tras ser advertida por un oficial de la policía, quien era su pareja, sobre los resultados de la prueba toxicológica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]