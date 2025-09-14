GENERANDO AUDIO...

Foto: X / @FiscaliaMich

En acción coordinada, personal de la Fiscalía del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán detuvo este día al presunto responsable del percance registrado el pasado 8 de septiembre en Atlacomulco, Estado de México, donde un tren impactó a un autobús de pasajeros de doble piso. El accidente dejó un saldo de al menos 10 personas fallecidas y 45 lesionadas.

Accidente en Atlacomulco

La mañana del lunes 8 de septiembre, un tren chocó contra un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata en la carretera Maravatío-Atlacomulco. De acuerdo con Protección Civil, la unidad transportaba a más de 50 personas que viajaban desde San Felipe Progreso hacia Ciudad de México (CDMX).

El chofer del autobús intentó ganarle el paso al tren, pero falló, provocando que la unidad se partiera en dos. La parte delantera quedó a un costado de la vía y la trasera en el lado opuesto. Entre las víctimas se encuentran personas originarias de San Felipe del Progreso.

Víctimas y atención de emergencia

Al menos ocho personas perdieron la vida en el lugar, mientras que cinco más fallecieron durante su traslado a hospitales. Los elementos de la Cruz Roja, Protección Civil, SUEM, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Fiscalía mexiquense laboraron en la zona para brindar atención a los lesionados.

Decenas de familiares acudieron al lugar para conocer el estado de las víctimas. El C5 informó que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos y que el balance oficial de víctimas se dará a conocer conforme avancen las labores de rescate e investigación.

Redes sociales y videos del choque

Usuarios compartieron imágenes y videos que, presuntamente, muestran el momento exacto del impacto. Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]