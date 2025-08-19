Dictan prisión preventiva contra esposa e hijo de “Lord Pádel”

| UnoTV | Estado de México

Luego de 11 horas de audiencia, una juez de control del poder judicial del Estado de México dictó prisión preventiva justificada contra Germán “N” y Karla Alejandra “N”, hijo y esposa de “Lord Pádel” por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Durante la audiencia, los abogados debatieron la medida cautelar tratando de convencer a la juzgadora de que ellos deberían llevar su proceso en libertad, sin embargo, la jueza determinó que deberán llevar todo el proceso tras las rejas.

En tanto, a “Lord Pádel” y su socio Othón “N” se les formuló imputación, por lo que estuvieron presentes en la audiencia.

Será el dia de mañana, a las 11 horas, cuando se determine si serán vinculados a proceso o no.

Othón “N” y “Lord Pádel” llevarán su proceso en libertad gracias a los amparos obtenidos por sus abogados.

La mañana de este lunes 18 de agosto inició la audiencia de “Lord Pádel”, su familia y su socio en el penal de Barrientos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, junto con Othón “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, fueron presentados ante un juez por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio en un club de pádel ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.