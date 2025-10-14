Difieren audiencia por el caso de Kimberly Moya; revisarán videos clave

GENERANDO AUDIO...

La audiencia inicial en contra de Gabriel “N” y Paulo “N”, señalados por la desaparición de la joven Kimberly Hillary Moya González, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, fue diferida este lunes por decisión del juez de control del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

A las 11:00 horas comenzó la sesión por el delito de desaparición forzada de personas, en la Sala de Juicios Orales número 10, donde ambos imputados fueron trasladados desde el penal de Barrientos.

Durante la audiencia, los acusados estuvieron acompañados por un equipo de cinco abogados defensores, mientras que la víctima fue representada por el Ministerio Público y su asesor legal.

Defensa pide revisar videos clave

La defensa solicitó al juez el análisis completo de siete videos considerados pruebas fundamentales en la carpeta de investigación, grabados por cámaras de seguridad en la zona donde desapareció la joven.

Al tratarse de 18 horas de material audiovisual, el juez determinó suspender la audiencia para permitir su revisión y garantizar el debido proceso.

Audiencia se reanudará este martes

La audiencia fue reprogramada para este martes a las 7:00 horas, cuando se llevará a cabo la formulación de imputación y se definirá si los dos detenidos serán vinculados a proceso.

¿Qué se sabe del caso de Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan?

Desde hace días se reportó la desaparición de Kimberly. De acuerdo con sus familiares, la joven estudiante del CCH Naucalpan desapareció tras salir a sacar copias para su tarea en la colonia San Rafael Chamapa.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la joven antes de su desaparición, convirtiéndose en los últimos de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Después de reportar la desaparición de la joven, familiares han exigido respuestas a las autoridades.