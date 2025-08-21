GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El programa de Reemplacamiento Edomex 2025 permanecerá vigente hasta el 31 de agosto, informó la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

La dependencia recordó que las placas tienen una validez de cinco años desde su expedición. Por ello, quienes no concluyan el trámite en el plazo establecido serán objeto de sanciones.

¿Quiénes deben realizar el reemplacamiento?

Vehículos de uso particular con placas emitidas en 2020

Automóviles con placas 2019 o anteriores que no renovaron en 2024

El trámite puede realizarse en los módulos de servicios fiscales o en la plataforma en línea habilitada.

Multas y sanciones por no reemplacar

La Secretaría de Finanzas advirtió que quienes incumplan se harán acreedores a:

Multas de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes

Retiro de placas y remisión del vehículo al depósito

Sanción de 20 UMA (2 mil 262.8 pesos)

(2 mil 262.8 pesos) Imposibilidad de realizar la verificación vehicular hasta regularizar la situación

Calendario agosto 2025 para reemplacar

Este mes deben cumplir con el trámite los automovilistas con:

Placas terminación 9 y 0, engomado azul.

Sin embargo, la dependencia aclaró que el programa está abierto para todas las terminaciones que no hayan renovado aún, pues el programa concluirá el último día de agosto.

Además, los automovilistas pueden recibir placas, engomado y tarjeta de circulación en casa a través del portal de Servicios al Contribuyente.

Pasos para solicitarlo:

Ingresar al portal y seleccionar “Reemplacamiento” Elegir la opción “Entrega a domicilio” Realizar el pago en línea o en centros autorizados Confirmar la recepción vía SMS

El servicio incluye el envío de placas, engomado y tarjeta de circulación. En caso de no encontrarse en el domicilio, podrá reagendar la visita con la empresa de mensajería.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]