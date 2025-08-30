Edomex desplegará operativo “Regreso a Clases 2025” con más de 1,300 policías

| 10:27 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Estado de México desplegará 1,335 policías, 435 unidades y 20 mil cámaras en el operativo “Regreso a Clases 2025”.
Habrá vigilancia permanente en algunas escuelas. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), anunció que, a partir de las 5:30 horas del 1 de septiembre, desplegará el operativo “Regreso a Clases 2025” para garantizar un retorno seguro a las aulas de millones de estudiantes.

De acuerdo con la dependencia, el dispositivo contará con:

  • Mil 335 elementos estatales
  • 435 unidades
  • 25 binomios caninos y equinos
  • Monitoreo con 20 mil cámaras del C5

Además:

  • Vigilancia permanente en 582 escuelas con alta afluencia
  • Recorridos de seguridad en 22 mil 516 instituciones educativas de la entidad

Más de 4 millones de niños regresarán a clases

De acuerdo con cifras del Inegi, durante el ciclo escolar 2023-2024, en el Estado de México se registró una matrícula de 4 millones 119 mil 970 alumnas y alumnos y 245 mil 039 docentes en los diferentes niveles educativos.

La SSEM informó que habrá patrullajes motorizados y a pie tierra en las zonas escolares para evitar delitos como:

  • Robo a transeúnte
  • Robo de vehículos o en su interior
  • Otros ilícitos en la periferia de escuelas

La dependencia exhortó a la población a acercarse con cualquier policía estatal en caso de requerir apoyo y recordó que los números 089 Denuncia Anónima y 911 Emergencias están disponibles las 24 horas del día, así como sus redes sociales: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.

