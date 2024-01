Detienen a 50 por extorsión en la Terminal de Toluca; así operaban

En las inmediaciones de la Central de Autobuses de Toluca, Estado de México, se llevó a cabo este sábado un operativo donde fueron detenidas 50 personas, presuntamente relacionadas por el delito de extorsión, quienes fueron remitidas al Ministerio Público.

Sin embargo, a la Fiscalía mexiquense llegaron familiares de algunas de ellas, argumentando que entre los detenidos hay personas inocentes, entre ellos menores de edad y hasta abogados quienes grababan la movilización.

“Él es el checador jefe…no, no lo van a dejar ni aunque les digas ahorita traen ordenes … si pero es nuestro checador…”. Es el momento en el que policías detienen al hijo de Issac Arias, quien trabaja como checador de una línea de autobuses desde hace dos años y que fue detenido sin motivo alguno, dice su padre.

“Cómo va a ser mi hijo extorsionador si no sabe manipular un arma ni nada […] No me han dejado verlo, dicen que a que se cumplan las tres horas. Una detención arbitraria muy fea y yo le pido al fiscal y a la gobernadora que se pongan en mis zapatos, yo a mi hijo lo he enseñado a trabajar, yo soy obrero y la verdad se me hace injusto”

Issac Arias / padre de Adolescente detenido