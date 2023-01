Personas exigen justicia para Jorge Claudio. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el Estado de México, luego de que se diera a conocer que Ken Omar “N” atropelló a Jorge Claudio Mendoza, tamalero, Valeria Ávila, esposa del presunto infractor, colocó un mensaje en redes sociales, en donde ofreció disculpas a la familia del comerciante.

“Queremos extender una disculpa enorme a la familia de Jorge Claudio Mendoza, lo sentimos en el alma, no es como que nosotros hayamos querido que las cosas fueran así, nosotros jamás hubiéramos querido que pasara en la vida de nadie”, aseguró Valeria Ávila, esposa de Ken Omar.

Accidente fatal en Cuautitlán Izcalli

La muerte de Jorge Claudio Mendoza quedó plasmada, pues en redes sociales, el video de una cámara de seguridad captó el momento cuando Ken Omar atropelló al comerciante a finales del pasado mes de diciembre de 2022.

El incidente ocurrió en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Ken fue detenido metros adelante por elementos policiales, sin embargo, presuntamente, manejaba en estado de ebriedad. En primera instancia, fue liberado, pero hace unos días, de nueva cuenta, fue aprehendido por las autoridades, ya que se reclasificó el delito de “homicidio culposo a homicidio con dolo eventual”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

“Indagatorias realizadas por personal de la FGJEM determinaron reclasificar el delito de un homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, por lo que fue solicitada al Juez Especializado en Órdenes de Aprehensión, Cateos y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, orden de aprehensión en contra de Ken Omar “N”, misma que fue concedida por su probable intervención en el ilícito previsto y sancionado por los artículos 241 y 242 fracción I del Código Penal estatal”.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoMéx detuvieron a Ken Omar "N" en cumplimiento de orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio con dolo eventual en contra de Jorge Claudio, el 24 de diciembre en #CuautitlánIzcalli (1/2) pic.twitter.com/pU5RBWWl9L — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 1, 2023

Piden justicia por muerte de tamalero en Cuautitlán Izcalli

En redes sociales, usuarios pidieron justicia por la muerte de Jorge Claudio Mendoza, ya que por una imprudencia de otra persona perdió la vida.

Ante los comentarios por el incidente, la familia del conductor, en voz de Valeria Ávila, esposa de Ken Omar, decidió hablar sobre el incidente y aclarar algunas confusiones.

Esposa de Ken habla sobre el accidente

La señora explicó que su esposo cometió un gran error, además, añadió, nunca han hablado mal de la familia del señor Jorge Claudio.

“Mi esposo cometió un grave error, pero él no sale todos los días con la mentalidad de atropellar a una persona, sí perdió el control del vehículo, cometió el peor error de su vida. En ningún momento planeamos escapar”.

Sobre la presunta cantidad de dinero ofrecido a la familia para reparar el daño, dijo:

“Nosotros no tenemos conocimiento de cuánto dinero tenga que dar la aseguradora, no sabemos cómo va a ser la reparación del daño. La aseguradora está haciendo su proceso, se ha interrumpido, no es porque nosotros queramos, es porque así se ha dado (por los procesos judiciales)”.

En redes sociales se manejó el tema de que se había hablado mal de la familia del comerciante, por ello, añadió:

“Mi suegra en ningún momento estuvo en el MP, mi suegra no ha acudido a ninguna instancia, mi suegra no ha tenido contacto con nadie, eso no es real. En cierta manera, hemos recibido amenazas y han hablado de nosotros cosas que no son, por ejemplo, que somos ricos, no es cierto, no tenemos ninguna relación con un político, somos personas normales”.