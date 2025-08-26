GENERANDO AUDIO...

SAID Edomex cierra antes de inicio de clases. Foto: Cuartoscuro

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, muchos padres y madres del Estado de México se preguntan: ¿hasta cuándo pueden completar el trámite del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID Edomex) 2025?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación informó que la segunda fase estará abierta del 7 al 27 de agosto, disponible en línea las 24 horas del día. El cierre oficial está programado para las 23:59 horas del miércoles 27 de agosto, antes de que empiecen las clases.

Requisitos para completar el trámite en SAID Edomex

De acuerdo con la página oficial del SAID Edomex, del 21 al 27 de agosto se atiende a quienes no completaron su preinscripción en el periodo ordinario, es decir quienes no tienen folio, a quienes buscan cambio de escuela o trasladarse de una institución particular a una pública, además de estudiantes nuevos en el Edomex.

El registro se realiza completamente en el portal oficial edomex.gob.mx. Para avanzar sin contratiempos, se requiere:

CURP del aspirante , disponible en el sistema o a través del sitio de Gobierno

, disponible en el sistema o a través del sitio de Gobierno Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela elegida , necesarios para concretar la solicitud

y , necesarios para concretar la solicitud Datos del padre, madre o tutor : nombre completo, CURP, correo electrónico y teléfono

: nombre completo, CURP, correo electrónico y teléfono Aceptar el Aviso de Privacidad y los términos de uso antes de continuar 2afasesaid.edugem.gob.mxExcélsior

Al finalizar, el sistema genera un comprobante que será necesario presentar durante el registro oficial en la escuela, el cual tendrá validez hasta el 1 de septiembre.

Fechas clave de SAID Edomex

Es clave recordar que este trámite es gratuito y en línea, y opera conforme a la disponibilidad de lugares y horarios en los planteles seleccionados. Proporcionar datos falsos o incompletos puede generar la cancelación de la solicitud.

Los padres que aún no hayan inscrito a sus hijos tienen esta segunda fase del SAID como última ventana para garantizar un lugar en preescolar, primaria o secundaria. Después del 27 de agosto, el sistema cerrará, y será indispensable seguir de cerca la publicación del comprobante para asegurar el espacio en el ciclo 2025-2026.

