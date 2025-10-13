Edomex iniciará la semana con 3 bloqueos este lunes

GENERANDO AUDIO...

Este lunes, el Estado de México tendrá al menos tres bloqueos en puntos clave colindantes con la CDMX, por sendos temas en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, comenzando entre las 7:00 y las 8:00 horas.

Uno de los casos, por el incremento al transporte público, luego de que a partir de este miércoles pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, con incrementos de 25 centavos por cada kilómetro adicional del recorrido.

¿Dónde habrá bloqueos en el Edomex este lunes?

7:00 horas, Autopista México-Pachuca

Según anunciaron los vecinos de la colonia Constitución, en Tlalnepantla, este lunes a las 7:00 horas se registrará el primer bloqueo, en la autopista México-Pachuca, a la altura del Risco, en protesta por la construcción de más de 700 departamentos en la zona.

En su convocatoria, acusan que el desarrollo provocará el colapso del suministro de agua potable, así como la saturación del drenaje y un incremento en el tráfico vehicular en la zona.

8:00 horas, Periférico Norte

Después, la asociación feminista Hermanas Aliadas A. C. cerrará la circulación en el Periférico Norte, a la altura del Puente Parque Naucalli, y se prevé que dure alrededor de 24 horas.

Ello, por la desaparición de la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, Kimberly Moya, el pasado 2 de octubre, en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan.

Mientras que la organización también llamó a exigir a las autoridades el esclarecimiento de todos los casos de personas desparecidas y víctimas de la violencia y la inseguridad en la entidad mexiquense.

8:00 horas, Blvd. Luis Donaldo Colosio

Por otro lado, también a las 8:00 horas se registrará un bloqueo en la Av. Luis Donaldo Colosio, en la colonia Loma Linda, a un costado de la Carretera Toluca-Naucalpan, en protesta por el aumento al pasaje del transporte público.

Al respecto, los vecinos del municipio recalcaron que el incremento a las tarifas del transporte colectivo en la entidad debería autorizarse “hasta que las unidades estén en buen estado y estén en regla”. Ello, mientras el mantenimiento y buen estado de los vehículos es parte de las condiciones de las autoridades para permitir el aumento.