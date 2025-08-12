GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A partir de octubre, el Estado de México comenzará la expedición de la CURP Biométrica, un documento que incorporará datos de identidad más completos y que, de acuerdo con el Gobierno, además de su uso habitual, apoyará en investigaciones de seguridad, localización de personas desaparecidas y, en un futuro, podría incluir información relacionada con la salud.

El anuncio se dio durante la conmemoración del 164 aniversario del Registro Civil en la entidad, encabezada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien destacó que esta innovación forma parte de la transformación impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para brindar servicios más humanos, justos e incluyentes.

“Así nos lo ha instruido la gobernadora, así se lo ha planteado a la propia presidenta de la República, que seamos ejemplo de cómo esta figura, este nuevo mecanismo de identidad sirva como la gran llave para acceder a otros servicios, a otros programas”, expresó Duarte Olivares.

Transformación del Registro Civil

En el evento, realizado en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, se reconoció la trayectoria de servidores del Registro Civil y se resaltaron avances como la emisión de actas en sistema braille, atención en lenguas indígenas, certificación de servidores como hablantes de otomí y 473 trámites de cambio de identidad de género.

El consejero jurídico Jesús George Zamora calificó la renovación del Registro Civil como un cambio estructural, ético y político, alineado con los valores de justicia social y equidad.

“Este aniversario no es solo una celebración, es un llamado a consolidar una nueva etapa del Registro Civil con instalaciones dignas, con procesos accesibles, con personal profesionalizado y con un servicio que refleje los valores de justicia social, equidad y cercanía que hoy definen al Gobierno del Estado de México”, resaltó el Consejero Jurídico.

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en Edomex?

Por ahora, el trámite se podrá realizar en cuatro sedes:

Zona centro : Av. Cristóbal Colón #800, esquina Eduardo Hernández Cházaro, col. Ocho Cedros, Toluca.

: Av. Cristóbal Colón #800, esquina Eduardo Hernández Cházaro, col. Ocho Cedros, Toluca. Zona sur : Calle Independencia s/n, col. Centro, Villa Guerrero.

: Calle Independencia s/n, col. Centro, Villa Guerrero. Zona oriente : Calle Manuel González #205, col. Centro, Texcoco.

: Calle Manuel González #205, col. Centro, Texcoco. Zona nororiente: Av. Hidalgo #100, Unidad Habitacional La Romana, Tlalnepantla de Baz (Centro de Servicios Administrativos Vicente Guerrero, Puerta C).

Se espera que, en el transcurso del año, el servicio se extienda a las oficinas del Registro Civil en los 125 municipios mexiquenses.

El trámite será gratuito y tomará entre 20 y 30 minutos. Se debe presentar acta de nacimiento reciente, CURP impresa y validada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, correo electrónico y número de contacto. En caso de menores, se requieren documentos del padre, madre o tutor.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]