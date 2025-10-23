Edomex renueva el look de su transporte público: adiós a los viejos colores

GENERANDO AUDIO...

Transporte público Edomex estrena nueva identidad gráfica. Foto: Gob. Edomex

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México (Edomex) anunció la implementación de la nueva identidad gráfica para su transporte público, oficializada en la Gaceta de Gobierno estatal bajo la Norma Técnica del Sistema de Movilidad Movimex. Esta actualización cromática busca facilitar la identificación de los distintos servicios y mejorar la experiencia de los usuarios en todo el territorio mexiquense.

Colores y servicios que marcarán el transporte en Edomex

Según la Semov, cada tipo de transporte será identificado con un color específico:

Amarillo : transporte público individual (taxi)

: transporte público individual (taxi) Rosa : corredores naturales y servicio colectivo de mediana capacidad (camiones)

: corredores naturales y servicio colectivo de mediana capacidad (camiones) Azul : Tren Eléctrico Mexiquense (TEM) y Mexibús

: Tren Eléctrico Mexiquense (TEM) y Mexibús Naranja : Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM) y vagonetas

: Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM) y vagonetas Verde : Mexi Bici y Red de Transporte Mexiquense (RTM)

: Mexi Bici y Red de Transporte Mexiquense (RTM) Morado : Mototaxis, bicitaxis y unidades eléctricas

: Mototaxis, bicitaxis y unidades eléctricas Rosa: Mexicable

La norma técnica también estipula que todas las unidades deben incluir el número económico, número de placa, región de movilidad, tipo de transporte y logotipo del Sistema Movimex, además del logo de la empresa operadora. En los servicios colectivos de mediana capacidad se agregarán números de contacto para reportar anomalías en el trayecto.

Objetivo y cobertura del Sistema Movimex

El acuerdo oficial indica que esta identidad gráfica unificada pretende ofrecer un servicio regulado y confiable, con facilidad de reconocimiento para los usuarios y mayor seguridad durante sus viajes. Actualmente, cuatro de cada cinco traslados en Edomex se realizan en transporte colectivo, que cuenta con un parque vehicular aproximado de 166 mil 606 unidades, según el Registro Público actualizado al 30 de septiembre de 2020.

El Sistema Movimex integra diversos modos de transporte como Mexibús, Mexicable y taxis, otorgando al servicio una imagen clara, moderna y apolítica, reforzando la confianza de los usuarios y consolidando un modelo de movilidad homogéneo en todo el Edomex.