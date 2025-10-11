El miércoles subirá 2 pesos la tarifa inicial del transporte público en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Este miércoles 15 de octubre la tarifa del transporte público colectivo en el Estado de México subirá de 12 a 14 pesos los primeros cinco kilómetros de recorrido, según un acuerdo publicado por la administración estatal en la Gaceta de Gobierno.

Se trata de un ajuste del 17%, así como el primer incremento desde 2019, en respuesta a las peticiones de transportistas, quienes argumentaron la urgencia de equilibrar sus costos operativos, como el combustible y refacciones, frente a la necesidad de modernizar el servicio.

Así aplica el nuevo esquema de cobro

La Secretaría de Movilidad (Semov) mexiquense informó en el periódico oficial que la tarifa mínima será de 14 pesos para todos los municipios, y se aplicará un costo adicional de 25 centavos por cada kilómetro adicional a los cinco kilómetros iniciales.

Mientras que, para garantizar la transparencia, a partir del 15 de octubre, cada unidad de transporte deberá portar la “pirámide tarifaria” con un código QR, en la que se establecerá el costo exacto por parada y trayecto.

Sin embargo, a fin de proteger la economía de grupos vulnerables, el acuerdo entre el Gobierno mexiquense y transportistas contempla mantener tarifas preferenciales para ciertas personas:

Adultos Mayores: se mantendrá en 12 pesos , sin aumento, al presentar la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

se mantendrá en , sin aumento, al presentar la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Niños: menores de cinco años, exentos del pago, y podrán ocupar un asiento.

menores de cinco años, y podrán ocupar un asiento. Descuentos: Se mantienen los descuentos vigentes para estudiantes y personas con discapacidad.

De igual forma, para los 27 municipios del sur del Edomex, con servicio mixto (incluyendo Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Tenancingo), la tarifa máxima será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros, más 25 centavos por cada kilómetro adicional.

Toda vez que, a cambio del aumento, los concesionarios están obligados a someterse a la reestructuración integral del sector y mejorar el servicio, así como cumplir ciertas condiciones, entre ellas: