Foto: Cuartoscuro

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” operará su ruta completa a finales de diciembre o inicios de enero de 2026, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 29 de septiembre de 2025.

Sheinbaum explicó que el tren ya realiza pruebas electromecánicas y de funcionamiento en todo el trayecto, desde Toluca hasta Observatorio, en la Ciudad de México.

“Ya corrió el tren hasta Observatorio (…) son alrededor de un mes, por lo menos, de pruebas”, señaló la mandataria.

La obra civil está prácticamente concluida y, tras 11 años de construcción —desde 2014—, el proyecto está en su etapa final antes de iniciar operaciones al 100%.

Así será la ruta completa del Tren México-Toluca

“El Insurgente” conectará la zona metropolitana de Toluca con la capital del país en solo 40 minutos, con una velocidad de hasta 90 km/h a lo largo de 57.7 kilómetros.

El recorrido total incluirá siete estaciones:

Zinacantepec

Pino Suárez

Tecnológico (Aeropuerto)

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

Actualmente, solo están en operación las estaciones del Estado de México, de Lerma a Zinacantepec, las cuales han transportado más de 3 millones de pasajeros en su primer año, según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El boleto, por ahora, tiene un precio de 15 pesos, y se puede pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI). Además, el tren contará con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Toluca, con la intención de fortalecer la red de transporte del Valle de México.

