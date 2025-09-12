En 30 segundos: asaltan camioneta en la México-Querétaro; video revela modus operandi

GENERANDO AUDIO...

Grabaron un asalto en la carretera México-Querétaro. Foto: Getty Images

A través de redes sociales difundieron el video de un asalto a un automovilista en la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio mexiquense de Tultitlán, a los asaltantes les tomó 30 segundos ejecutar el atraco y escapar a bordo de una motocicleta.

Graban asalto a automovilista en la autopista México-Querétaro

El asalto ocurrió ayer jueves por la tarde a plena luz del día, alrededor de las 14:00 horas, en la autopista México-Querétaro, cerca de una planta de Bacardí, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

Dos delincuentes armados aprovecharon el semáforo en rojo para acercarse a un vehículo color gris y despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Un sujeto se encargó de agarrar los objetos de valor, mientras otro apuntaba un arma para impedir que alguien interfiriera en el robo.

Posteriormente, llegaron dos cómplices a bordo de un par de motocicletas y los cuatro juntos se dieron a la fuga. En 30 segundos llevaron a cabo el atraco y escaparon.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto; tampoco se sabe si los asaltantes han sido detenidos.

