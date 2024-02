En Ecatepec recorren más de 20 calles para llevar agua a sus casas

En la colonia Lázaro en Ecatepec, habitantes buscan agua como sea. En los triciclos en los que generalmente se transportan botes de tamales para vender, los vecinos ahora llevan cubetas, tambos y botes con agua.

Y es que debido a la escasez de agua en la quinta zona de Ecatepec, familias han buscado la manera de llevar el agua potable hasta sus viviendas, ya que en la red hídrica no cae agua desde hace más de cinco años.

Rosaura empuja más de cinco veces al día el carrito que le prestan, en él lleva un pequeño tambo y un par de garrafones, aunque es cansado, sabe que es la única manera de llevar agua a su casa.

“¿Cuantos viajes da con el carrito?

.- Cinco, por que lleno este y con mis botes y esos, echo el otro viaje, si tengo tambo pero son los que se están llenando…

.- ¿Es pesado señora?

.-Si

.-¿Cuántas veces a la semana hace esto?

.- Dos, hasta la otra semana

Recorre más de 20 calles, desde su casa en la colonia Lázaro Cárdenas, hasta el único registro que presenta fuga y que es de donde cientos de carritos se forman esperando su turno para cargar agua.

Pero manejar estos carritos no es fácil, su peso ya cargados, supera los doscientos kilos, las calles en mal estado, el sol y los topes han provocado accidentes, incluso se han volteado derramando toda el agua recolectada.

“Si no le sabes medir si, a nosotros ya nos pasó.

.- Ya se voltearon una vez.

.- Si, saberlo manejar por que si no, no es tan fácil manejarlo.

.- ¿Y usted ya sabía manejar esos carritos?

Aprendí a manejar.”

Temen que la situación se agrave si ese registro se queda sin agua, ya que es el único con agua en kilómetros, todos están secos.

Los vecinos de la quinta zona de Ecatepec han recurrido a este nuevo método de acarreo de agua debido a que una pipa cuesta hasta dos mil pesos y la red hídrica no funciona desde hace años.