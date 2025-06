GENERANDO AUDIO...

Guardia de seguridad de tienda se enfrenta a farderos. Foto: Cuartoscuro

Se reportó un incidente dentro de una tienda comercial en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde tres presuntos farderos —dos hombres y una mujer— intentaron sustraer mercancía. El hecho fue registrado por la cámara corporal del guardia de seguridad, quien detectó el intento de robo y confrontó a los sospechosos.

El connato de enfrentamiento ocurrió en la sucursal de Bodega Aurrera ubicada entre la avenida Gobernadora y la vía R1, en la colonia Tulpetlac. A pesar del intento del personal de seguridad por controlar la situación, los agresores respondieron con violencia y provocaron daños antes de huir del lugar.

Así fue el enfrentamiento con los farderos en Ecatepec

En el video difundido en redes sociales, se observa al guardia de seguridad encarar a uno de los presuntos ladrones para realizar una revisión. El sujeto se niega a cooperar y responde con actitud desafiante: “Ahí, revísame ahí, we… no me voy a mover a donde tú me digas, eh, mijo”.

El siguiente material contiene palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

Mientras el guardia intenta mantener el control, aparece la mujer acompañante y golpea la cámara corporal. En ese momento, el guardia saca un tolete como medida preventiva, y segundos después entra otro elemento de seguridad para apoyar. La situación escala hasta convertirse en un forcejeo físico.

Destrozan parte de la tienda al huir

En medio del enfrentamiento, los supuestos farderos fueron empujados fuera de la tienda, pero durante su salida uno de ellos rompió parte del mobiliario de la tienda y usó un carrito de supermercado contra los guardias.

Pese al evidente disturbio, no se logró la detención de los responsables.

No hay detenidos por el incidente

El periodista Carlos Jiménez informó en su cuenta de X que los agresores lograron huir antes de la llegada de elementos de la policía municipal. Hasta el momento, las autoridades no han reportado arrestos. Se pidió a la ciudadanía que, en caso de tener información, realice su denuncia ante la Secretaría de Seguridad del Estado de México o la Fiscalía General de Justicia estatal.

¿Cómo actúan los llamados farderos?

Los farderos son personas que entran en grupo a establecimientos comerciales con el objetivo de robar productos sin levantar sospechas. Generalmente, uno o más integrantes distraen al personal mientras otros ocultan artículos entre su ropa, bolsas falsas o mochilas. Suelen operar de manera rápida y coordinada, y en muchos casos actúan con violencia si son descubiertos.

