Denuncian abuso de niños en kínder de Satélite

En redes sociales piden justicia por el abuso sufrido por varios niños en un kínder en Satélite, Edomex. Foto: Facebook/Tania Delfín

Tras una denuncia pública en redes sociales, acerca del presunto abuso que un hombre cometiera contra varios niños de un kínder ubicado en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el centro de estudios respondió con un comunicado.

El caso, que salió a la luz pública a través de TikTok, denunció que en el kínder del Centro de Estudios “José María Morelos y Pavón” S.C. trabaja un empleado que es un presunto abusador de niños.

Una mujer identificada como @adrixcastillo88c explicó que este sujeto habría abusado de su sobrino de 4 años de edad, además de otros cuatro niños, pero que, dado que ya lleva mucho tiempo trabajando ahí, seguramente lo ha hecho con muchos más.

Cómo se habrían dado cuenta del abuso del niño

La denunciante ha indicado que ya le hicieron los estudios médicos al menor que darían fe del abuso cometido por el hombre, identificado como Cipriano “N”; ha comentado, además, que la familia se dio cuenta debido a los cambios drásticos en la personalidad del niño, por lo que se dieron a la tarea de investigar y el menor les contó que, incluso, lo ha grabado.

Según la denuncia en redes sociales, el pequeño les habría dicho que al menos una profesora le hizo prometer que no le contaría a nadie lo ocurrido; sin embargo, finalmente la familia identificó que algo sucedía con el niño

Poco a poco y tras las pesquisas de la familia de este menor atacado, se ha identificado que otros pequeños también habrían sufrido abuso, por lo que han pedido hacerlo viral para que se castigue al responsable, así como a los encubridores si existieran, han comentado que ya hay una demanda, pero que, en caso de conocer a alguna víctima más, lo denuncien.

“Ya existe una demanda y se le hicieron los debidos estudios al pequeñito, pero no podemos dejar que salga impune este caso, como muchos. Si ustedes conocen a alguna mamá o saben quién tiene a sus hijos ahí, es importante que comiencen a realizar sus investigaciones para asegurarse de que sus pequeños no han pasado por esto”. Denunciante en redes sociales

El 20 de mayo, los padres decidieron acudir a la fiscalía mexiquense, con sede en el municipio de Naucalpan, para denunciar el abuso, pero fueron rechazados por el titular en turno.

Tras insistir, finalmente, lograron interponer, con otro titular, la denuncia que quedó asentada en la carpeta de investigación; sin embargo, hasta la fecha no han detenido al presunto agresor, ni han comparecido autoridades estudiantiles, es por ello que este 2 de junio decidieron manifestarse afuera de la fiscalía local.

Se prevé que de no recibir justicia para el menor, familiares y amigos hagan bloqueos en las principales arterias viales el próximo lunes.

¿Qué dijo el Centro de estudios del presunto abuso?

En un comunicado, el Centro de Estudios “José María Morelos y Pavón”, S. C. ha indicado que no tenían conocimiento del caso y que no conocen el nombre del demandante por mantenerse en el anonimato.

Además de establecer que son los primeros en querer que se haga justicia, han indicado que la institución cuenta con un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia instalado en salones y patios que es monitoreado.