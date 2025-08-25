Encapuchados vandalizan estatua de Adolfo López Mateos en la UAEMéx

GENERANDO AUDIO...

Estatua de Adolfo López Mateos. Foto: Diana Solórzano

La madrugada de este lunes, sujetos encapuchados y armados con marros, dañaron la monumental estatua de Adolfo López Mateos, ubicada en el Cerro de Coatepec, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

El monumento, construido en 1972, tiene 12 metros de altura, pesa cerca de 60 toneladas y es considerado una de las esculturas más emblemáticas de la universidad, símbolo del legado histórico y académico de la institución.

Trabajadores y autoridades universitarias reportaron los daños de inmediato, lo que permitió que se desplegara un operativo de seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y los motivos detrás de este atentado contra el patrimonio cultural de la UAEMéx.

La universidad informó que actualmente se está analizando el alcance de los daños para determinar las acciones de restauración necesarias. Asimismo, adelantó que en los próximos días emitirá un posicionamiento oficial para informar a la comunidad universitaria y al público en general sobre los hechos y las medidas que se implementarán.

La UAEMéx reiteró su compromiso con la protección del patrimonio artístico y cultural, así como con la seguridad de sus espacios, para que sucesos como este no se repitan.