Entrega de despensas en Edomex: fechas de octubre 2025 del programa Alimentación para el Bienestar

Alimentación para el Bienestar en Edomex. Foto: Gob. Edomex

Durante el mes de octubre, el programa Alimentación para el Bienestar del Estado de México (Edomex), llevará a cabo la cuarta y quinta entrega de despensas destinadas a mujeres de 50 y 64 años que se encuentran en condiciones de carencia alimentaria.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México, encabezada por el maestro Juan Carlos González Romero, informó que estas entregas se realizarán del 1 al 31 de octubre en los distintos CEDIS municipales distribuidos por toda la entidad. Los paquetes incluyen más de 20 productos básicos, pensados para apoyar la preparación de alimentos saludables y contribuir al alivio del gasto familiar.

¿Qué se necesita para recibir la despensa?

Las beneficiarias deberán de presentarse en su sede correspondiente en la fecha indicada, de acuerdo con el calendario organizado por letras del apellido. Es indispensable llevar:

INE original y dos copias

CURP actualizado

Importante: No habrá entregas para rezagadas, por lo que se debe de acudir únicamente dentro de los plazos establecidos.

Calendario de entrega de despensas en Edomex

A y B (6 y 7 de Octubre)

C (8 y 9 de Octubre)

D, E, F (10 y 11 de Octubre)

G (13 y 14 de Octubre)

H, I, J, K, L (15 y 16 de Octubre)

M (17 y 18 de Octubre)

N, O, P, Q (20 y 21 de Octubre)

R (22 y 23 de Octubre)

S (24 y 25 de Octubre)

T, U, V, W, X, Y, Z (27 y 28 de Octubre)

En Valle de Chalco la entrega comienza el 6 y 7 de octubre con las letras ”A” y ”B”. Concluyendo el 27 y 28 de octubre con las letras ”T, U, V, W, X, Y, Z”.

Mientras que en Naucalpan la entrega comenzará este lunes 6 con la letra ”A” y termina el 31 de octubre con ”Y y ”Z”.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas y el sábado de 09:00 a 13:00 horas. Cada municipio publica su propio calendario para una mejor organización, las beneficiarias pueden consultar las fechas correspondientes directamente en:

Las instalaciones del CEDIS municipal

Con Servidores del Pueblo

En la Delegación del Bienestar de su municipio

Este esfuerzo forma parte del compromiso del Gobierno del Estado de México por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a una alimentación digna y suficiente.

Se invita a todas las beneficiarias a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a acudir puntualmente en la fecha que les corresponda para asegurar la entrega oportuna de su apoyo.

