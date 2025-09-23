Entregan a familiares los restos del cantante colombiano “B King”

GENERANDO AUDIO...

Bayron Sánchez, “B King”. Foto: FGJ-CDMX

A primeras horas de este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó a su familia, los restos del artista colombiano Bayron Sánchez, “B King”.

Tras realizar la comprenda genética en las instalaciones de servicio periciales en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla de Baz.

La familia de Bayron se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia regional de Chalco, donde permanecían sus restos.

Y tras realizar la documentación oficial, la Fiscalía regional entregó sus restos.

Por la madrugada, una carroza fúnebre salió custodiada por patrullas de la policía local.

Se informó que los restos del cantante serán trasladados a su natal Colombia para que sus seres queridos le den el último adiós.

Bayron y el DJ Jorge Luis Herrera fueron secuestrados al salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, el pasado 16 de septiembre.

Un día después, sus restos fueron hallados dentro de bolsas negras en la carretera Cocotitlan-Temascalapa. Junto a un mensaje firmado por un grupo criminal con origen en Michoacán.

