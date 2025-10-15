Entregan apoyo de 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar: ¿cómo son los pagos en octubre?

GENERANDO AUDIO...

Pagos de octubre para el programa Mujeres con Bienestar. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El programa Mujeres con Bienestar inició la distribución del quinto pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025, según reportes compartidos en grupos de redes sociales.

Hasta el momento, las únicas beneficiarias que han confirmado la recepción del depósito pertenecen al Grupo 1, que comprende a mujeres cuya CURP comienza con las letras de la A hasta la D.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado de México, tiene cobertura en los 125 municipios de la entidad y otorga 2,500 pesos bimestrales a cada beneficiaria, además de un paquete de servicios que incluye: seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público, asistencia psicológica, jurídica y acceso a más apoyos enfocados en el bienestar integral.

Apoyos económicos y servicios integrales para mujeres sin seguridad social

El objetivo de Mujeres con Bienestar es mejorar las condiciones de vida de las mujeres que no cuentan con seguridad social y viven en situación de pobreza, ofreciendo no solo ayuda económica, sino también acceso a servicios fundamentales para su desarrollo y bienestar.

Distribución alfabética del pago septiembre-octubre

A diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no publica un calendario oficial de pagos, sino que los depósitos se realizan por grupos, organizados con base en la primera letra de la CURP de cada beneficiaria:

Grupo 1 : Letras A y D (ya comenzaron a recibir el pago)

: Letras A y D (ya comenzaron a recibir el pago) Grupo 2: Letras E a H

Letras E a H Grupo 3 : Letras I a M

: Letras I a M Grupo 4: Letras N a R

Letras N a R Grupo 5: Letras S a Z

Se recomienda a las beneficiarias mantenerse informadas a través de canales oficiales, como las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México o del titular de la dependencia, Juan Carlos González Romero.

Calendario de pagos 2025: penúltimo depósito en curso

Este es el quinto de seis pagos programados para el año 2025, con el último programado para diciembre.

Enero-Febrero: entregado

Marzo-Abril: entregado

Mayo-Junio: entregado

Julio-Agosto: entregado

Septiembre-Octubre: en curso

Noviembre-Diciembre: pendiente

¿Cómo saber si ya recibiste el pago?

