Lluvias tiran espectacular y aplasta camioneta en Tlalnepantla

Una camioneta quedó aplastada al caer un anuncio espectacular debido a las lluvias, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, sin que alguna persona resultara herida.

Policía y Protección Civil acuden a retirar espectacular en Tlalnepantla

La tarde de este miércoles, usuarios de redes sociales reportaron la caída de la estructura metálica en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, frente a las oficinas del Ministerio Público.

En el incidente, una camioneta color blanca quedó atrapada y la circulación en la vialidad terminó afectada.

Además de fotografías, también hubo un video del estado en que quedó el vehículo.

No hay reporte de heridos tras caída de espectacular en Tlalnepantla

Autoridades del Ayuntamiento de Tlalnepantla informaron que elementos de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Policía y Tránsito Municipal trabajaron para el retiro de un espectacular caído.

Agregaron que todo ocurrió ante las lluvias registradas esta tarde en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, frente a las oficinas del Ministerio Público.

Confirmaron que no hubo personas lesionadas y llamaron a los automovilistas a evitar la zona.

