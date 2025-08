Espectacular de tienda automotriz se desploma y aplasta coche en Coacalco

GENERANDO AUDIO...

La tarde de este lunes, un espectacular de la empresa AutoZone se desplomó sobre un vehículo en el estacionamiento del Walmart, ubicado en la Avenida José López Portillo, en la colonia Villa de las Flores, en Coacalco, Estado de México, sin que se reportaran lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el anuncio cayó de manera repentina sobre un automóvil particular. Afortunadamente, no había personas en el interior, por lo que el incidente no pasó a mayores, pues según testigos, el conductor se había estacionado para entrar a la plaza comercial.

Protección Civil y policías acordonan la zona

Tras el desplome, elementos de Protección Civil y Bomberos de Coacalco acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar el área. Además, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Policía Municipal acordonaron la zona para evitar mayores riesgos a los transeúntes.

La Dirección de Caminos y Puentes del gobierno estatal informó que en lo que va del año se han registrado 36 incidentes similares en distintas zonas del Estado de México.

Las autoridades locales señalaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del colapso del anuncio publicitario y establecer responsabilidades.