Mueren un padre y su hija tras deslizamiento de tierra en Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Deslizamiento de tierra en Estado de México. Foto: x@@SGGEdomex

Un padre junto a su hija de dos años murieron tras el deslizamiento de tierra en Amecameca, confirmó la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. A través de un comunicado, la dependencia mexiquense informó que por el percance una mujer se encuentra hospitalizada.

¿Qué pasó en Amecameca?

De acuerdo con la información oficial, un deslizamiento de tierra de, aproximadamente, siete metros cuadrados impactó una vivienda en la colonia Calteco, en Amecameca, la madrugada del sábado 20 de septiembre.

De la zona se rescataron a tres personas, informaron las autoridades. Según reportes, las víctimas serían integrantes de una familia que quedó atrapada. En redes sociales, se comenzaron a difundir de cómo quedó la vivienda afectada de la que fueron rescatadas las víctimas.

[TE PUEDE INTERESAR: Lluvias dejan derrumbes en varios municipios de la Sierra Norte de Puebla]

Autoridades mexiquenses, confirmaron que se trata de una mujer de 22 años, un hombre de 31 y una menor de edad. Sin embargo, el padre y la niña murieron en el trayecto al hospital. Mientras que la mujer rescatada es la única que permanece con vida tras el deslizamiento de tierra que le cobró la vida al resto de su familia.

“Personal de Protección Civil del Estado de México se trasladó al lugar y logró rescatar a tres personas: una mujer de 22 años, un hombre de 31 y una menor de edad. Fueron trasladados al Hospital General “Valentín Gómez Farías” de Amecameca; sin embargo, de manera lamentable, el hombre y la menor perdieron la vida durante el traslado. La mujer continúa recibiendo atención médica especializada”, destacaron las autoridades del Estado de México.

Autoridades destacaron que tras el deslizamiento de tierra, se mantiene vigilancia en la zona al resto de familias afectadas en Amecameca; sin proporcionar mayores detalles.