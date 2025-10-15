GENERANDO AUDIO...

Video viraliza avistamiento de presunta bruja en Edomex. Foto: Getty Images

Una presunta bruja en el Cerro del Molcajete, en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), fue grabada en video y difundida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó al mostrar una aparente bola de fuego que identificaron con la aparición de una bruja, moviéndose sobre el cerro, durante la noche.

En la grabación se escucha la voz de un hombre que pregunta: “¿Estás grabando?” Y luego exclama sorprendido: “Nooo manches”. Minutos después, el hombre le pregunta a la mujer: “¿La maldecimos?”, en alusión a la figura que ambos observan a la distancia y que están convencidos de que es una bruja.

Video viral muestra una bola de fuego sobre el cerro

De acuerdo con el material compartido en redes sociales, el avistamiento habría ocurrido en la parte alta del Cerro del Molcajete, zona conocida por ser un punto elevado al oriente del municipio de Almoloya de Juárez. En el video, de pocos segundos, se observa una luz que se eleva, desciende y parece desplazarse irregularmente en el horizonte.

Durante el clip, los testigos mencionan frases como “Deja dormir… bruja” y “Ya va pa´bajo”, mientras la luz pierde intensidad hasta desaparecer completamente. En los últimos segundos, se escucha: “Ya se bajó… vámonos”, antes de que la cámara deje de grabar.

Reacciones y cultura popular en Edomex

Usuarios en plataformas digitales han identificado el fenómeno con el término popular de “bruja”, al asociarlo con antiguas leyendas en la entidad mexiquense, donde se cuenta que mujeres convertidas en bolas de fuego aparecen por las noches en cerros o zonas rurales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el origen de la luz grabada. Sin embargo, la difusión del video en redes, como en la cuenta de denuncia de X, identificada como Qué Poca Madre, ha generado múltiples versiones, desde interpretaciones paranormales hasta hipótesis relacionadas con fenómenos naturales o luces artificiales.