Estudiantes de la UNAM marchan en la México-Querétaro por baches en Cuautitlán Izcalli

| 13:56 | Fernando Cruz | Uno TV
estudiantes-de-la-unam-marchan-en-la-mexico-queretaro-por-baches-en-cuautitlan-izcalli
Los estudiantes de la UNAM denuncian baches. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM, se manifestaron esta mañana para exigir a las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mejoras en calles y avenidas aledañas al campus.

Los jóvenes señalaron que la carretera estatal Cuautitlán–Toloyucan, la avenida Cuautitlán y la avenida Jiménez Gallardo se encuentran en condiciones deplorables.

Suspenden clases presenciales

Debido al mal estado de las calles, los estudiantes han tenido que suspender clases presenciales y retomarlas de manera virtual. La vialidad con mayor afectación es la avenida Jiménez Gallardo, que presenta baches de hasta 40 cm de profundidad y 5 metros de diámetro.

Una comitiva partió de la Facultad, marchó por la avenida Jiménez Gallardo y se dirigió hacia la autopista México–Querétaro, con el objetivo de tomar el control de la caseta de Tepotzotlán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Los estudiantes exigen una mesa de diálogo con las autoridades locales para presentar su pliego petitorio y obtener una solución definitiva al problema de las vialidades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

  • Con pancartas, los manifestantes hicieron extensiva su inconformidad hacia las autoridades municipales.

Te recomendamos:

“¿Estás grabando?”: captan a presunta bruja en el cerro del Molcajete

Estado de México

“¿Estás grabando?”: captan a presunta bruja en el cerro del Molcajete

Entregan apoyo de 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar: ¿cómo son los pagos en octubre?

Estado de México

Entregan apoyo de 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar: ¿cómo son los pagos en octubre?

¿Quiénes no pagarán el aumento del transporte público en Edomex?

Estado de México

¿Quiénes no pagarán el aumento del transporte público en Edomex?

Sube el pasaje en Edomex desde hoy; aquí las nuevas tarifas

Estado de México

Sube el pasaje en Edomex desde hoy; aquí las nuevas tarifas

Etiquetas: , ,