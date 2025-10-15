Estudiantes de la UNAM marchan en la México-Querétaro por baches en Cuautitlán Izcalli

GENERANDO AUDIO...

Los estudiantes de la UNAM denuncian baches. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM, se manifestaron esta mañana para exigir a las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mejoras en calles y avenidas aledañas al campus.

Los jóvenes señalaron que la carretera estatal Cuautitlán–Toloyucan, la avenida Cuautitlán y la avenida Jiménez Gallardo se encuentran en condiciones deplorables.

Suspenden clases presenciales

Debido al mal estado de las calles, los estudiantes han tenido que suspender clases presenciales y retomarlas de manera virtual. La vialidad con mayor afectación es la avenida Jiménez Gallardo, que presenta baches de hasta 40 cm de profundidad y 5 metros de diámetro.

Una comitiva partió de la Facultad, marchó por la avenida Jiménez Gallardo y se dirigió hacia la autopista México–Querétaro, con el objetivo de tomar el control de la caseta de Tepotzotlán.

Los estudiantes exigen una mesa de diálogo con las autoridades locales para presentar su pliego petitorio y obtener una solución definitiva al problema de las vialidades.