Familia de menor asesinado en Otumba, Edomex, exige justicia

Han pasado cinco meses desde que a Israel, un menor de 12 años, quien cursaba el último año de primaria y soñaba con ser maestro, le arrebataron la vida luego de ser atacado a balazos en Otumba, Estado de México, mientras se encontraba con un grupo de amigos con quienes había planeado ir al circo.

“Israel era un niño sin problemas. Él estaba en el domicilio de sus primos cuando llegaron a disparar y pues le tocó a mi hijo una bala. Él tenía muchas ilusiones de grande, quería ser maestro, decía que quería ser químico”, reveló Cecilia Ramírez, madre de Israel.

Su familia, que hoy sigue sin consuelo, pide que su caso no quede impune.

“Que no quede impune el caso de mi niño, que se castigue a los responsables, él era un niño y pues me lo asesinaron, queremos justicia, que se haga justicia”, pidió Israel Chávez, padre del menor.

Inicia juicio contra probables responsables de muerte de Israel en Otumba

Este lunes inició el juicio contra los cinco presuntos responsables de la muerte del menor, ocurrida el pasado 21 de marzo en la comunidad de Belén, en Otumba, Estado de México.

Durante la audiencia de este lunes, fueron presentados diversos testimonios ante una jueza especializada del Poder Judicial del Estado de México, sin embargo, no se desahogaron todas las pruebas, por lo que la sesión fue suspendida y se reanudará el próximo 4 de septiembre.

De acuerdo con la fiscalía mexiquense, los responsables del ataque serían un grupo de adolescentes que llegaron en una camioneta y una motocicleta al sitio donde se encontraba Israel.

Según las primeras indagatorias, el objetivo de los agresores era uno de los acompañantes del menor, previamente amenazado.

Hasta el momento, cinco adolescentes han sido detenidos relacionados por su presunta participación en el asesinato de Israel, pero las investigaciones continúan.

“Estamos devastados, no hay consuelo, por dentro estamos acabados y pedimos justicia que no quede impune que asesinaron a mi niño”, expresó el padre de Israel.

El asesinato de Israel se suma a una serie de casos que sugieren una crisis de violencia contra menores en el Estado de México.

En lo que va del año, al menos a cuatro menores han perdido la vida, entre ellos Toñito, hallado sin vida en Tenango del Valle luego de haber salido a jugar videojuegos a unos metros de su domicilio; Israel, asesinado en Otumba; Fernandito, localizado sin vida en Los Reyes La Paz; y Dulce, ejecutada en Chalco.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, actualmente el Estado de México concentra tres de cada diez homicidios de personas de 0 a 17 años a nivel nacional, solo detrás de Guanajuato y Michoacán.