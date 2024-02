¡Arre! ¿Asistirás a la Feria del Caballo en Texcoco? Fechas, costo y qué artistas se presentarán

Como todos los años, habrá gran variedad de artistas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Feria del Caballo 2024, que realizará su edición número 41 en Texcoco, en el Estado de México (Edomex), está a unos días de iniciar.

Si piensas asistir, en Unotv.com te contamos las fechas, del costo de los boletos y los artistas que se presentarán en uno de los eventos más importantes del año.

Feria del Caballo 2024 en Texcoco, ¿cuándo será?

La Feria Internacional del Caballo en Texcoco se llevará a cabo desde el próximo 15 de marzo hasta el 7 de abril de 2024.

Debes de tomar en cuenta los horarios de la Feria del Caballo 2024, que serán de lunes a jueves, de 12:00 pm a 1:00 am. Así como de viernes a domingo, de 10:00 am a 2:00 am.

Como parte de las atracciones, incluidas en la entrada de 60 pesos al lugar del evento, encontramos:

Teatro del Pueblo

Picadero

Granja Infantil

Voladores de Papantla

Pabellón Comercial

Pabellón Artesanal

Trenecito FICT

¿Qué onda con los artistas que se presentarán en la Feria del Caballo 2024 en Texcoco?

La cartelera de grupos y artistas es uno de los principales atractivos de la Feria, cuyas presentaciones se hacen en el Palenque.

Para la edición 41 de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco se presentarán:

Banda MS, 15 y 16 de marzo

Bronco, 17 de marzo

Bely y Beto, 17 de marzo (matiné)

Rosy Arango, 20 de marzo

Espinosa Paz, 21 de marzo

Marca Registrada, 22 de marzo

Edén Muñoz, 23 de marzo

Conjunto Primavera, 24 de marzo

El Obama y Banda la Indicada, 26 de marzo

La Arrolladora, 27 de marzo

Julio Preciado y Carlos Sarabia, 28 de marzo

Alejandro Fernández y Alex Fernández, 29 y 30 de marzo

Pancho Barraza, 31 de marzo

Majo Aguilar, 3 de abril

Ana Bárbara, 4 de abril

Variedad sorpresa, 5 de abril

Cuisillos, 6 de abril

Gerardo Coronel “El Jerry”, 7 de abril

¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque de la Feria del Caballo 2024?

Debes tomar en cuenta que estas presentaciones tienen un costo extra. Aunque la preventa inició desde el pasado 8 de diciembre, puedes comprar las entradas en las taquillas e de la feria, en las taquillas de la Arena Ciudad de México, así como otros establecimientos.

Si hablamos de precios de las entradas, estos dependen del artista y la zona en la que quieras estar.

Como, por ejemplo, la entrada general para La Arrolladora está en 700 pesos, mientras que para Alejandro y Alex Fernández está en mil 500 pesos.

Puedes consultar los costos a continuación y, como tip extra, toda la información de la Feria del Caballo puede ser consultada en las redes y sitios oficiales del evento.

¿Qué otros artistas se presentarán en la Feria del Caballo 2024?

Por otro lado, el Teatro del Pueblo también ofrece una cartelera de bandas y artistas musicales. Estas presentaciones iniciarían a las 9:00 pm y no tienen un costo extra a la entrada al recinto.

Este año se presentan:

Sonora Dinamita de Lucho Argaín, 15 de marzo

Perfume con Aroma de Mujer, 16 de marzo

Santaella, 17 de marzo

Ronda Machetera, 18 de marzo

La Única e Internacional Sonora, 19 de marzo

Banda Mach, 20 de marzo

Salón Victoria, Maskatesta y Los Ekis, 21 de marzo

Aarón y su Grupo Ilusión, 22 de marzo

La Chomba, 23 de marzo

Juan Valentín, 24 de marzo

Orquesta del Rey del Mambo con Rubén Albarrán como invitado, 25 de marzo

Insurpipol, 26 de marzo

Luis Mexia, 27 de marzo

Los Korucos y Sonora Skandalera, 28 de marzo

La Fugitiva de Mike Miramontes, 29 de marzo

Internacional Orquesta La Típica, 30 de marzo

Banda Sinfónica de Luis Rivero, 31 de marzo

Banda Maguey, 1 de abril

Los Askis, 2 de abril

Alberto Pedraza, 3 de abril

Cosme Tadeo, 4 de abril

La Tropa Loca, 5 de abril

Súper Auto, 6 de abril

Sonora Maracaibo, 7 de abril

