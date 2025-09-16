| Diana Solorzano / UnoTV | Toluca, Estado de México

En la capital mexiquense, el Grito de Independencia también sonó sobre ruedas. Un grupo de pasajeros convirtió un autobús de la ruta Toluca–Xonacatlán en una auténtica fiesta patria, completa con mariachi, antojitos y banderas tricolores.

La idea surgió de la convivencia diaria entre los usuarios que comparten el mismo recorrido. “Una de las pasajeras dijo que por qué no hacíamos una mañanita rodante, y como todos ya nos conocemos, así se armó”, relató el conductor Felipe Benítez, quien encabezó el festejo.

Decorada con muñecos y adornos mexicanos, la unidad se transformó por unas horas en un salón de fiesta móvil. Los pasajeros llevaron chilaquiles, enmoladas, gelatinas y dulces típicos para compartir durante el trayecto.

Felipe, con sombrero de palma, bigote de tela y la música de mariachi de fondo, recibió a cada viajero en un ambiente de alegría y tradición. “Que sigan la tradición, que no se pierda. Es algo bonito hacer esto”, comentó.

Así, mientras avanzaba la ruta desde la terminal de Toluca hasta Xonacatlán, los usuarios demostraron que cualquier lugar es bueno para celebrar el 15 de septiembre y mantener viva la cultura mexicana.

