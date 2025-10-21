Filtran imágenes de los cateos por la desaparición de Kimberly Moya

GENERANDO AUDIO...

Peritos y binomios inspeccionan inmuebles en busca de Kimberly. Fotos: FGJEM

En redes sociales circulan videos de los cateos realizados por autoridades del Estado de México (Edomex) en propiedades relacionadas con los presuntos secuestradores de Kimberly Moya, una joven de 16 años que permanece desaparecida desde el 2 de octubre en Naucalpan de Juárez.

Las imágenes difundidas en redes, como en la cuenta de X de Fernando Cruz, muestran la labor de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) junto con binomios caninos y peritos forenses, quienes inspeccionan varios inmuebles vinculados con los sospechosos. En los clips se observa a los agentes revisando interiores, patios y zonas de tierra para constatar si ha sido removida, además de realizar la recolección de posibles evidencias y registros fotográficos.

De acuerdo con los reportes, los cateos forman parte de la investigación abierta para localizar a la adolescente. Aunque se han intervenido distintos domicilios, las autoridades no han informado sobre hallazgos relevantes, y la búsqueda de Kimberly Moya continúa activa en la zona de San Rafael Chamapa, donde fue vista por última vez cuando salió a sacar copias.

Cateos a propiedades vinculadas con los sospechosos

Los procedimientos judiciales derivan de la vinculación a proceso de Gabriel “N” y Paulo “N”, señalados por su presunta participación en la desaparición de la menor. Ambos fueron detenidos tras analizar videos de cámaras de vigilancia, donde se observa a Gabriel Rafael “N” seguir a la víctima por calles de Naucalpan hasta un Volkswagen sedán gris, aparentemente conducido por Paulo Alberto “N”.

Investigación de la Fiscalía del Edomex

La Fiscalía mexiquense indicó que continúan las diligencias de cateo en diferentes puntos del municipio, en coordinación con las policías estatal y municipal. En los registros videográficos difundidos se aprecia la presencia de más de una veintena de elementos revisando los predios desde el exterior y el interior.

Según las investigaciones, Gabriel “N” habría entregado tarjetas con supuestas ofertas de empleo para contactar a mujeres jóvenes, lo que forma parte de las líneas de investigación del caso. Hasta el momento, la menor Kimberly Moya sigue sin ser localizada.