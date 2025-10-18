Fiscalía busca con nuevo operativo a Kimberly Moya en Naucalpan

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevan a cabo la noche de este viernes un operativo en Naucalpan para localizar a la estudiante del CCH Naucalpan, Kimberly Moya.

Son decenas de efectivos de la fiscalía mexiquense, acompañados con maquinaria pesada y equipos binomios los que revisan minuciosamente un inmueble ubicado en avenida Naucalpan, en la colonia San Rafael Chamapa.

En el sitio continúan las labores, sin embargo, la fiscalía mexiquense no ha dado a conocer el resultado de la diligencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Esta inspección se realiza un día después de que un juez de control vinculara a proceso a los dos investigados por la desaparición de la joven Kimberly.

¿Cómo va el caso hasta ahora?

Mientras que la aprehensión y vinculación a proceso de ambos sospechosos se da luego de que videocámaras de vigilancia captaron cómo presuntamente Gabriel Rafael “N” siguió a la joven el 2 de octubre por calles de San Rafael Chamapa, llevándola hasta un Volkswagen sedán color gris, aparentemente conducido por Paulo Alberto “N”.

De igual forma, de acuerdo con reportes, Gabriel “N” habría sido captado por las cámaras mientras repartía tarjetas con supuestas ofertas de trabajo, con las que, supuestamente, atraían a mujeres jóvenes.

Ello, luego de que la investigación habría descubierto incidentes similares en la misma zona del Valle de México, lo que apuntaría a que la táctica era utilizada de forma recurrente.

En tanto que la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan desapareció el pasado 2 de octubre tras acudir a un café internet de San Rafael Chamapa.