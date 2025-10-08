| Redacción / UnoTV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Fisca de desaparición de Kimberly Moya. Foto: Gob. Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Policía Municipal de Naucalpan, realizaron un cateo en un inmueble presuntamente relacionado con la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Diagonal Minas Palacio, en la colonia San Rafael Chamapa, donde binomios caninos y agentes investigadores recorrieron cada espacio en busca de indicios.

Hasta el momento, la fiscalía mexiquense no ha informado los resultados de la diligencia. Más tarde, los agentes regresaron a la zona donde la joven desapareció para recabar las grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, con el fin de ampliar las investigaciones.

Aunque se tenía previsto un nuevo bloqueo en Periférico Norte por parte de familiares y simpatizantes de la adolescente este martes, la manifestación no se llevó a cabo, y se desconoce el resultado de la reunión que los familiares sostuvieron con las autoridades este lunes.

¿Qué se sabe del caso de adolescente desaparecida en Naucalpan?

La desaparición de Kimberly Hilary Moya González ha generado preocupación social y movilización ciudadana en el Estado de México.

La joven fue vista por última vez el 2 de octubre, luego de salir de su casa en la colonia San Rafael Chamapa para sacar copias.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En videos difundidos en redes sociales, se observa parte del recorrido que realizó antes de desaparecer: Kimberly salió de su domicilio alrededor de las 16:58 horas, a un costado de la carretera Toluca–Naucalpan, descendió hacia la zona de El Pirul, cruzó la calle y se dirigió a un café internet del mercado Filomeno Mata, donde efectivamente realizó las copias.

La familia de la joven compartió la ficha de búsqueda emitida por la FGJEM, en la que se detalla que vestía blusa verde, pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, tenis blancos con gris y mochila rosa, vestimenta que coincide con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.