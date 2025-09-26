GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cateó y aseguró un inmueble en el municipio de Tepetlaoxtoc, presuntamente relacionado con la muerte de los dos músicos colombianos que desaparecieron a mediados de septiembre.

Autoridades catearon el inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc, en el Rancho El Cayón, tras informarse que ahí se encontraba el vehículo sedán utilizado por los dos músicos colombianos el día de su desaparición. El resguardo se dio la tarde-noche del miércoles.

¿Qué encontraron en la propiedad relacionada con el caso de los músicos colombianos?

Tras obtener la orden de cateo, este jueves los agentes ingresaron al inmueble y realizaron la inspección de ley.

En la propiedad asegurada se localizaron tres vehículos:

El auto sedán gris que abordaron Bayron y Jorge Luis la última vez que se les vio con vida

Una camioneta familiar

Una motocicleta

La moto habría sido abandonada al notar la presencia de elementos de la policía de investigación en la zona.

Fiscalía analiza las pruebas encontradas

La fiscalía mexiquense analiza las pruebas obtenidas tras el cateo del inmueble para confirmar si en ese lugar fueron ejecutados Byron Sánchez y Jorge Luis Hernández, y esclarecer los hechos.

¿Qué se sabe del caso de los cantantes colombianos?

Hace unos días, las autoridades de la Ciudad de México emitieron una ficha de búsqueda por la desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Herrera. De acuerdo con la información oficial, los hombres fueron vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tras la desaparición comenzaron las indagatorias y gracias a la “recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones… se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México”, por lo que se dio parte a las autoridades mexiquenses.

“Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, destacó el comunicado.

Tras su desaparición, los cuerpos de los artistas colombianos fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.