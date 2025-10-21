GENERANDO AUDIO...

La enorme columna de humo se alcanzó a ver kilómetros. Foto: Cuartoscuro

Un incendio de gran magnitud se registró este martes en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La emergencia provocó una columna de humo negro visible a varios kilómetros, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, servicios de emergencia y bomberos ya trabajan para sofocar las llamas, que se extendieron rápidamente dentro del inmueble debido al material inflamable. El humo denso también alcanzó parte del trayecto del Mexicable, afectando la visibilidad en la zona, y provocando la suspensión del servicio.

Detalles del fuerte incendio en la fábrica de colchones de Ecatepec

De acuerdo con reportes del C5 del Estado de México, el incendio se registró en la colonia Hank González y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que el incendio se registró cerca de una estación de servicio de Pemex, por lo que los equipos de emergencia mantienen un perímetro de seguridad para prevenir la propagación del fuego y mayores pérdidas materiales.

Suspenden temporalmente el Mexicable por seguridad

Debido a la proximidad del fuego y el intenso humo, el sistema de transporte elevado Mexicable suspendió temporalmente el servicio de la línea roja que atraviesa Ecatepec.

En imágenes difundidas por medios locales y usuarios en redes sociales, se observa la columna de humo alcanzando la altura de los funiculares. Se espera que el servicio será reanudado una vez que las condiciones sean seguras.