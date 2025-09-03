Fuertes lluvias inundan Tultitlán y Ecatepec; Mexibús con retrasos

GENERANDO AUDIO...

Lluvias afectan vialidades del Estado de México

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes en el Estado de México provocaron inundaciones y afectaciones en varios municipios de la zona norte, entre ellos Tultitlán, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli.

En Tultitlán, la vía José López Portillo, a la altura de la zona conocida como La Bandera, quedó bajo el agua tras alcanzar un nivel de más de 40 centímetros, lo que afectó la circulación en esta importante arteria vial y causó retrasos en el servicio del Mexibús.

Afectaciones en Tultitlán y zona industrial

Policías municipales apoyaron a peatones y usuarios de transporte público que quedaron atrapados, trasladándolos a bordo de patrullas. También se reportaron encharcamientos en el perímetro de Chilpan y en la zona industrial de Izcalli del Valle.

[TE PUEDE INTERESAR: Activan Alertas Púrpura y Roja en CDMX por lluvias torrenciales este martes]

En Ecatepec, el agua impactó en la vía Morelos, la autopista México-Pachuca y la zona de Xalostoc, donde decenas de viviendas resultaron afectadas al ingresar el agua hasta los patios.

Ecatepec y Cuautitlán Izcalli bajo monitoreo

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, los bomberos y elementos de Protección Civil atendieron la caída de al menos tres árboles debido a los encharcamientos.

Autoridades también mantienen bajo vigilancia la presa del Ángulo, que alcanzó su capacidad máxima. Ante ello, se alertó sobre posibles labores de desfogue para evitar mayores riesgos en las próximas horas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]