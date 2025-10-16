Golpeó al administrador de un edificio y ahora lo apodan Lord City

GENERANDO AUDIO...

“Lord City” le pegó a un administrador del edificio. Foto: Getty Images

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que Gabriel Weber, habitante del condominio City Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), golpeó al administrador del edificio durante una discusión por un cajón de estacionamiento. Tras el incidente, el agresor fue identificado en plataformas digitales como “Lord City”.

El hecho ocurrió dentro del vestíbulo del complejo residencial ubicado en la Zona Esmeralda, donde varios testigos intentaron intervenir sin éxito. En la grabación se observa cómo Weber se lanza contra el trabajador, lo empuja y le propina, al menos, dos golpes.

FGJEM investiga a “Lord City” por agresión en Atizapán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones tras la denuncia presentada por los afectados.

De acuerdo con vecinos del conjunto City Esmeralda, la violencia del agresor es constante. Algunos residentes declararon públicamente que ya habían advertido sobre este comportamiento, el cual describieron como conflictivo y violento.

En redes sociales, el video ha sido ampliamente compartido, como en la cuenta de denuncia de X Qué Poca Madre, y usuarios han difundido imágenes del hombre bajo el apodo de “Lord City”, haciendo referencia al nombre del condominio donde ocurrió la agresión.

¿Quién es Gabriel Weber, conocido como “Lord City”?

Antes del incidente, Gabriel Weber mantenía una cuenta pública en Instagram, donde se presentaba como piloto de Hard Enduro y Moto ADV, una disciplina de motociclismo extremo.

En su perfil también se observaban etiquetas a empresas dedicadas a la venta de motocicletas y equipo de éstas, por lo que se presume que podría tener vínculos con ese sector. Tras hacerse viral el video, el usuario eliminó toda su información de redes sociales.

Autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y posibles sanciones tras el ataque en el condominio City Esmeralda.