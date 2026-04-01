Granizada sorprende a habitantes de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán: IMÁGENES

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Fuerte granizada afecta Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Foto: Rodrigo Calles

Una fuerte lluvia acompañada de granizo sorprendió la tarde de este martes a habitantes de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, provocando afectaciones en vialidades y daños materiales.

Calles se cubren de blanco tras intensa granizada

En la colonia Sierra de Guadalupe, la acumulación de granizo dejó calles y avenidas completamente cubiertas de blanco, generando complicaciones para peatones y automovilistas.

Las precipitaciones se registraron de manera intensa y en un corto periodo, lo que provocó encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la zona.

Fuerte granizada afecta Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Foto: Rodrigo Calles

Inundaciones afectan la vía José López Portillo

Uno de los puntos más afectados fue la vía José López Portillo, a la altura de La Bandera, donde se reportaron inundaciones que derivaron en filas kilométricas de vehículos.

Automovilistas quedaron varados por varios minutos ante la acumulación de agua, lo que complicó la circulación en una de las arterias principales del municipio.

Fuerte granizada afecta Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Foto: Rodrigo Calles

Granizo derriba lonas de tianguis en Cuautitlán Izcalli

En Cuautitlán Izcalli, la granizada también provocó afectaciones en la colonia Luis Echeverría, donde las ráfagas y el peso del granizo ocasionaron la caída de lonas en un tianguis sobre ruedas.

Comerciantes de la zona solicitaron apoyo tras reportar daños en mercancía, derivado de la caída de estructuras improvisadas y la acumulación de agua.

Fuerte granizada afecta Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Foto: Rodrigo Calles

Autoridades monitorean afectaciones

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, autoridades locales mantienen monitoreo en las zonas afectadas para atender posibles emergencias derivadas de las lluvias.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante este tipo de fenómenos meteorológicos, especialmente en vialidades con riesgo de inundación.

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