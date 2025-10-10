GENERANDO AUDIO...

Palacio Municipal de Ozumba. Foto: Fernando Cruz

La noche de este jueves, habitantes del municipio de Ozumba, Estado de México (Edomex), causaron destrozos en el Palacio Municipal para exigir justicia por el feminicidio de Itzel Díaz González.

Tras hallar a Itzel muerta dentro de una cisterna, enardecidos, los pobladores decidieron causar destrozos en la vivienda del alcalde.

Destrozos en el palacio municipal

Más tarde, los habitantes del municipio acudieron a la Presidencia Municipal y causaron destrozos.

Encapuchados, muchos de los pobladores ingresaron y rompieron todo a su paso, incluso arrojaron equipo de cómputo a la explanada municipal.

También, realizaron pintas para exigir justicia por el homicidio de la joven.

Exigen justicia con pintas y mas destrozos

Por otro lado, durante su protesta, algunos de los habitantes de Ozumba también ingresaron a negocios y causaron destrozos.

Más tarde, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano arribaron al lugar y resguardaron el edificio gubernamental.

